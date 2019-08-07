DW Haber - 07.08.2019

DW Haber'in gündeminde; haber sitelerine getirilen erişim engeline basın örgütlerinin gösterdiği tepki, tartışmalı RTÜK yönetmeliğinin Danıştay'a taşınması, Çin'deki kamplardan kaçan Uygurların İstanbul'a sığınması, Volkswagen'in açacağı yeni fabrikaya ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Bulgaristan'dan açıklama, Pakistan'ın Keşmirlilere verdiği destek ve Kabil'deki terör saldırısı konuları var.
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