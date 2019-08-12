DW Haber - 05.08.2019

DW Haber'in gündeminde; Türkiye ile ABD arasında "güvenli bölge" görüşmeleri, ABD'deki saldırılar sonrası Trump'a yönelik eleştiriler, Norveç'te aşırı sıcaklar yüzünden eriyen buzullar, Frontex çalışanlarının sığınmacılara kötü muamele etmekle suçlanması, Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilerin ardından başlayan genel grev konuları var.
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