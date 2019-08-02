DW Haber - 02.08.2019

DW Haber'in gündeminde Kaz Dağları'nda altın madenciliğine karşı tutulan "Su ve Vicdan Nöbeti", ABD'nin nükleer silahlanmayı frenleyen INF Anlaşması'ndan resmen çekilmesi, Türkiye'de el yakan içki fiyatları nedeniyle evde alkol üretiminin artması, Almanya'da rekor miktarda kokain ele geçirilmesi, Suudi Arabistan'da kadınlara erkek onayı olmadan yurt dışına çıkma hakkı verilmesi konuları var.
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