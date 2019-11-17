Düziçi'nde orman yangını - OSMANİYE Haberi

- Yanan alandan yükselen duman - İtfaiye ekiplerinden görüntü - Ambulanstan görüntü Osmaniye 'de orman yangını - Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangını söndürme çalışmaları sürüyorOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran ve zeytinliklere sıçrayan yangına çevre illerden de gelen 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdehale ediliyor. Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, AA muhabirine, yangının rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdığını belirtti. Tedbir amaçlı çevredeki evlerin boşaltıldığını aktaran Doğar, ekiplerin söndürme çalışamalarını sürdürdüğünü söyledi.
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