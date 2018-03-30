Düziçi Belediyesi çalışanlarından silahlı kutlama... Dakikalarca havaya ateş ettiler İzle



- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında belediye binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken resmi üniformalı zabıta memurları ile belediye çalışanları şehrin göbeğinde dakikalarca havaya tabanca ile ateş etti. Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri, şehrin göbeğinde zabıta memurlarının ve belediye çalışanlarının tabancalarla dakikalarca havaya ateş açma rezaletine sahne oldu. Sosyal medyaya yüklenen görüntülerde önce resmi üniformalı bir zabıta memuru belinden çıkardığı tabanca ile havaya ateş ediyor, ardından da belediye binası girişinde ki belediye çalışanı olduğu iddia edilen kişiler silahlarına davranarak havaya kurşun yağdırıyor. Belediye görevlilerinin yaptığı bu davranış bazı vatandaşlardan tepki çekti. Bu arada, Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, olay ile ilgili gerekli incelemeler sonucu, çarşamba günü gerçekleşen kutlamalar sırasında havaya ateş ettiği tespit edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet kurusıkı tabancanın ele geçirildiği belirtildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam ettiği kaydedildi.

