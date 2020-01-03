Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Düzensiz göçmenlerin cesetleri kıyıya taşındı

Düzensiz göçmenlerin cesetleri kıyıya taşındı

sahil güvenlik botlarının gelişi

Cenaze Kimlik Tespiti Cenaze Aracı Sahil Güvenlik Helikopter 

-cesetlerin askerlerce taşınması
-cesetlerin cenaze aracına taşınması

( MUĞLA )- Fethiye açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botta bulunan 13 kişiden cesetlerine ulaşılan 3’ü kadın 5’i erkek 8 düzensiz göçmenin cesetleri, sahil güvenlik botu tarafından kıyıya ulaştırıldı.Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 13 düzensiz göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun batması sonucu Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Teknenin battığı ihbarının ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de lastik botun battığı alanda arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştı.Fethiye’nin 5 buçuk deniz mili açıklarında gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin (3 kadın, 5 erkek) cansız bedenine ulaşılarak sahil güvenlik botu ile Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.
8 kişinin cesedinin kimlik tespiti için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılması bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı