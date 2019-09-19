Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri yaralayan 2 şüpheliye gözaltı - EDİRNE İzle

Düzensiz göçmenleri yaralayan 2 şüpheliye gözaltı - EDİRNE İzle

- Yaralıların hastaneye sevkiDüzensiz göçmenleri yaralayan 2 şüpheliye gözaltı - Edirne 'de bir sınır köyünde 5 düzensiz göçmeni silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de bir sınır köyünde 5 düzensiz göçmeni silahla yaraladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.İddiaya göre, Yunanistan güvenlik görevlileri, ülkelerine giren Pakistanlı bir grup düzensiz göçmeni Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdi.Meriç ilçesi Alibey köyünden karaya çıkan Pakistanlı grubun yürüdükleri sırada karşısına çıkan ve tartışan 2 kişi, pompalı tüfekle ateş etti.Yaralanan 5 Pakistanlı düzensiz göçmen, şüphelilerin olay yerinden kaçması sonrası polisi aradı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı düzensiz göçmenleri ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.Firari 2 şüpheli kısa sürede jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Yaralılardan biri tedavisi sonrası İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Jandarma Akalan Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı