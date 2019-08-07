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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı - VAN Haberi

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı - VAN Haberi



: - Hastane önünden detaylar - Yaralıların hastaneye taşınması - Kaza yerinden detaylar Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı - Van 'da içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu biri bebek, 8 kişi yaralandı - Sürücünün gözaltına alındığı kazada, koltukları sökülen minibüsten 35 düzensiz göçmen çıktıVAN (AA) - Van 'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 8 kişi yaralandı.Tuşba ilçesine bağlı Yaylıkaya Mahallesi yakınlarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü, polislerin trafik kontrolünden kaçmak için patika yola girdi.Ekiplerin takip ettiği minibüs, Kümeevler mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.Kazada, minibüste bulunan biri bebek, 8 düzensiz göçmen yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi, yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.Kazanın ardından kaçarak olay yerine yakın bir evin odunluğuna gizlenen sürücü, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.Koltukları sökülen minibüste 35 düzensiz göçmenin taşındığı belirlendi. Düzensiz göçmenler Timar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Van 'ın İpekyolu ilçesinde 18 Temmuz'da da düzensiz göçmenlerin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Bebek Polis Hastane Akalan İpekyolu 

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