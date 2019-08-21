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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı (2) - VAN

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı (2) - VAN

- Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrilmesi - 43 yaralı - Kaza yapan araçtan detaylar - Yaralılara müdahaleden detaylar - Güvenli önlemi alan emniyet birimleriDüzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi - Van 'ın Muradiye ilçesinde koltukları sökülmüş minibüsün devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişi yaralandıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 43 kişi yaralandı.İlçenin Beydağı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen koltukları sökülmüş minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 43 düzensiz göçmen yaralandı.Olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Muradiye, Erciş ve Van 'daki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

İlk Müdahale Hastane Jandarma Bild 

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