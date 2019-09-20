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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı (2) - MUĞLA Haberi

Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı (2) - MUĞLA Haberi

- Sahil güvenlik helikopterinin deniz üzerinde uçması - Sahil güvenlik ekiplerinin batan bottan denize düşen göçmenleri kurtarması Muğla 'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı - Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeği bulmak için çalışma başlatıldı.Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yalıkavak açıklarında battı.İhbar üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi kurtardı.Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bebek Yurt Dışı Sahil Güvenlik Helikopter 

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