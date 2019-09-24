Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (3) - HATAY İzle
- Kazanın olduğu bölge - Kamyonetten görüntü Hatay 'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi - Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay 'daki hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
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