Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (3) - HATAY

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (3) - HATAY

- Kazanın olduğu bölge - Kamyonetten görüntü Hatay 'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi - Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Suriye sınırına yakın bölgede, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay 'daki hastanelere kaldırıldı.Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

Hastane Bild Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı