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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi - 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi - HATAY

Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi - 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi - HATAY

- Cenaze araçlarının Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişi Hatay 'da düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi - Hayatını kaybeden 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildiHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 6 düzensiz göçmenin cenazesi Suriye'ye gönderildi.Sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin Reyhanlı Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.Cenazeler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'deki yakınlarına teslim edildi.Kazada 6 düzensiz göçmen ölmüş, ikisi askeri personel 27 kişi yaralanmıştı.

Cenaze Hanlı Askeri Personel 

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