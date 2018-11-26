Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri jandarma kurtardı - ÇANAKKALE Haberi

Düzensiz göçmenleri jandarma kurtardı - ÇANAKKALE Haberi

- Kurtarılan göçmenlerDüzensiz göçmenleri jandarma kurtardı - Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesine gelen düzensiz göçmenler yoğun sağanağa tutulunca jandarmadan yardım istedi - Jandarma ekiplerince kurtarılan 57 göçmene yiyecek ve giyecek yardımında bulunulduÇANAKKALE (AA) - Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi sahiline gelen düzensiz göçmenler sağanak altında mahsur kalınca jandarma ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaş ve kötü yaşam koşulları nedeniyle yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü sahiline geldi.Buradan Kumbağlar mevkisine ulaşan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan, Eritre ve Afrika uyruklu 57 kişi yoğun sağanağa tutuldu.Midilli Adası'na geçmek için denize açılamayan düzensiz göçmenler jandarmayı arayıp yardım talebinde bulundu.Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bunun üzerine arama çalışması başlattı.Düzensiz göçmenler Kumbağlar mevkisinde bulundu.Buradan minibüslerle jandarmaya götürülen 57 kişiye battaniye, yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.

İç Savaş Jandarma Nani Akkale Yardım Talebi 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı