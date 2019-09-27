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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Kırıkkale'de indirdi

Düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Kırıkkale'de indirdi

- Ekiplerin otobüste inceleme yapması - Otobüsten indirilen göçmenlerin bekleyişi - Düzensiz göçmenlerin emniyete getirilmesi - Van'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri yolcu otobüsünden Kırıkkale 'de indirilen 30 düzensiz göçmen yakalandı, otobüs şoförü gözaltına alındıKIRIKKALE (AA) - Van'dan İstanbul'a gitmek için bindikleri yolcu otobüsünün şoförünün Kırıkkale 'de indirdiği 30 düzensiz göçmen yakalandı.Van'dan İstanbul'a giden İ.S. idaresindeki yolcu otobüsünün sürücüsü, araçtaki 30 düzensiz göçmeni Kırıkkale - Kayseri kara yolu Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında indirerek yoluna devam etti.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otobüsü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durdurdu.Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin Van'dan İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindiği ancak biletlerinin sahte kimlikle Ankara'ya alındığı belirlendi.Gözaltına alınan otobüs sürücüsü ile düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sahte Kimlik Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

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