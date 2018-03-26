‘Düzele’ çalgısıyla halaya hareketlilik katıyor

-Recep Özer ile röportaj



( HAKKARİ -ÖZEL)- Recep Özer, 21 yıldır yaptığı ‘Düzele’ ismi verilen üflemeli çalgıyla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatıyor HAKKARİ



- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, 21 yıldır yaptırdığı ‘Düzele’ ismi verilen üflemeli çalgıyla hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatıyor. Şemdinli’de ‘Düzele’ ismi verilen üflemeli çalgıyı 21 yıldır yapan Recep Özer, aynı zamanda düğünlerde ve yarışmalara katılan halk oyunları ekipleri için de düzele çalıyor. Yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmanın sevincini yaşadığını belirten Özer, “Düzele'nin sesi halaya heyecan katıyor. Bugün bile düğünlerde bölgedeki orkestralar halaya duran vatandaşları coşturmak için bu enstrümanın sesini kullanıyor. Biz Şemdinli’de şu an 3 kişi düzele çalabiliyoruz. Ben aynı zamanda üretimini de evimde kendim yapıyorum. Kamıştan yapılıyor. Kamışını da burada topluyorum. Kamış ve bal mumu ile yapıyorum” dedi.

İmkan verilmesi durumunda Hakkari ve ilçelerinde düzele kursları açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istediğini belirten Özer, “Eskiden bölge illerindeki düğünlerde düzele, davul-zurna ve def gibi aletler çalınırdı. Şemdinli ilçemizde düzele'ye ilgi daha fazla. Bugün Hakkari ve ilçelerinde bu üflemeli çalgının bir kursu olmaması üzücüdür” diye konuştu.

11 nüfuslu ailesi ile birlikte yaşadığını belirten Özer, “Yıllardır ailemi bu müzik aletini çalarak geçindiriyorum. Şu an başka geçim kaynağım yok. Evimde ürettiğim düzelelerin tanesini 160 liradan satıyorum” ifadelerini kullandı.

