Düzceli şehidin cenazesi baba ocağına getirildi

-Şehidin naaşının omuzlara alınması,

-Dualarla eve getirilmesi, detay

-şehidin fotoğrafı



( DÜZCE )- Van’da çığ altında kalarak şehit olan Özgür Işık’ın naaşı baba ocağına getirildi DÜZCE



- Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık naaşı memleketi Düzce’ye getirildi.

Van’ın Bahçesaray karayolu 33. kilometresinde yaşanan çığ felaketi sonrası bölgeye arama ve kurtarma çalışmasına gittiği sırada askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Özgür Işık’ın naaşı Düzce’nin Hamidiye Mahallesi’nde ki baba ocağına ulaştı. Şehit cenazesini Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı tören birliği, polisler, Işık ailesi ile Düzceliler tarafından dualarla karşıladı. Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Işık, 7 Şubat günü Yığılca İlçesi Şehir stadında öğlen namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Yılgın Köyü’nde toprağa verilecek.



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