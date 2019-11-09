Düzceli bisikletçiler Atatürk’ün huzuruna bisikletleriyle çıkacaklar Haberi

--Bisikletçiler5 Kulübü Başkanı Selim Cicü’nün sporculara tur hakkında açıklama yapması ve uyarılarda bulunması

--Bisikletçilerin tur öncesi son hazırlıklarını yapması

--Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicü ile röp.

--Bisiklet sporcusu Ali Kurucu ile .röp.

-- Bisiklet sporcusu Ebrar As ile röp.



( DÜZCE ) -Düzceli bisikletçiler Atatürk’ün huzuruna bisikletleriyle çıkacaklar-Anıtkabir'i daha önce hiç görmeyen bisikletçiler, Düzce’den Ankara’ya pedal basıyor DÜZCE



- (ÖZEL) 10 Kasım Atatürk’ün hayata gözlerini kapayışının yıldönümü dolayısıyla Anıtkabire gitmek isteyen Düzce Bisikletçiler Kulübü sporcusu bisikletçiler, sabahın ilk ışıkları ile yola çıktı. Düzceli Bisikletçiler, 10 Kasım’da Ankara’da Anıtkabirde olacaklar. İçlerinde Anıtkabir’i daha önce hiç görmemiş sporcularında bulunduğu 25 kişilik bisiklet kafilesi “Ataya Saygı ve Anma Turu” düzenledi.

Tur kapsamında Düzce’den bisikletleriyle pedal basarak Ankara’ya gidecek olan bisikletçiler sabahın ilk saatlerinde hazırladıklarını tamamlayarak yola çıktı. Belediye Meydanından toplanan Düzce Bisikletçiler Kulübü sporcusu bisikletçiler, akşama kadar pedal basarak Kızılcahamam’a ulaşmayı planlıyorlar. Ata'ya saygı ve anma turu ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Bisikletçiler Kulübü Başkanı Selim Cicü; “3 Yıldır 10 Kasım’da Atatürk'ü Anıtkabir’de anmak için bisiklet turu düzenliyoruz. Bu sene biraz daha geniş kapsamlı yapalım istedik. Bununla ilgili olarak ta kulübümüzde henüz Anıtkabir’e hiç gitmemiş sporcularımız var. Hem onlar için hayatları boyunca unutamayacakları önemli bir tur yapmalarını sağlamak hem de atamıza saygıyı ön plana çıkartmak için bir tur düzenledik. Bugün Düzce’den pedal çevirerek Anıtkabir’e kadar gideceğiz. İlk hedefimiz 160 Kilometre yapıp Kızılcahamam’a kadar varmak. Diğer günde kalan 81 kilometreyi yapıp 10 Kasım’da atamızın huzurunda olmayı planlıyoruz. Şu anda 26 kişiyiz. İnşallah seneye bu olayı daha da büyütüp Düzce’nin bu konuda önde olmasını sağlayacağız. Anıtkabir'i hiç görmeyen 8-9 sporcumuz var. Onlara da güzel bir hatıra kalacak” dedi.

Anıtkabir'i daha önce hiç görmeyen ve ilk defa bisikleti ile pedal basarak gidecek olan sporculardan Ali Kurucu; “Sabahın ilk saatlerinde Anıtkabir’e yolculuğa başlamak üzereyiz. 10 Kasım Atamızı anma günümüzde Atamızı anmak adına Ankara’ya kadar pedal basacağız. Yaklaşık 240-250 kilometre arası bir kilometre yapacağız. Bu değerli günde herkesin orada olmasını istiyoruz. Biz buradan 25 civarında bisikletli çıkacağız. Ben Anıtkabir’e ilk defa gidiyorum. Daha önce de hiç gitmedim. En sevdiğim bisikletimle gidiyorum. İkisi birlikte ayrı bir duygu. Çok mutluyum. Ankara'ya ve Anıtkabir’e ilk gidişim ve bu da bisikletle olacak. Çok güzel bir duygu herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

İlk defa Anıtkabir’e gidecek olan sporculardan Ebrar As ise; “Pazar günü 10 Kasım’da atamızı anmaya gidiyoruz. İlk defa Ankara’ya gidiyoruz ama bunun duygusu paha biçilmez. Sözlere de pek dökemiyorum heyecandan. İlk gidişim ve bisikletle gidiyoruz. Çok değişik bir heyecan” şeklinde konuştu.

Sabah saat 07.30’da yola çıkan Düzce Bisikletçiler Kulübü üyesi 26 bisikletli, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. (SA-ALI-



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