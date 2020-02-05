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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce'ye şehit ateşi düştü

Düzce'ye şehit ateşi düştü

Evinin önünden görüntü

Çığ Felaketi A Haber Çığ Düşmesi Askeri Araç Felaket 

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( DÜZCE ) DÜZCE

- Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın Düzce'deki baba evine acı haber verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine düşen çığ düşmesi sonucu, askeri araçta bulunan Düzceli asker şehit düştü. Van İl Jandarma komutanlığı Çatak Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli 1992 doğumlu Uzman Çavuş Özgür Işık'ın Yığılca ilçesi Yılgın köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ailesinin Düzce Merkez Hamidiye Mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi. Acı haber şahidin babası Arslan ve annesi Raziye Işık'a haber verilirken Şehit Özgür Işık'ın evli olduğu ve eşinin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oturduğu çocuğunun bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. (SA-
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