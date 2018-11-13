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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Düzce Üniversitesi'nde yangın

Düzce Üniversitesi'nde yangın

- Düzce Üniversitesi'nde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) meydana gelen yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, DÜ Konuralp Yerleşkesi'nde bulunan Orman Fakültesi'nin sekreterlik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fakültede ders çalışan öğrenciler, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Bu sırada fakültede bulunan öğrenciler de fakülte dışına çıkarak çalışmaları izledi.İtfaiye ekiplerinin, yangının fotokopi makinesinden kaynaklandığını tahmin ettiği belirtildi.

Fakülte Ders Çalış Öğrenciler Trol 

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