Düzce sele teslim oldu...Selde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

-Evinde mahsur kalan yaşlı kadın

-Evin bahçesine dolan sel sularında bahçeyi kontrol eden vatandaş

-Sel sularının arasında ilerlemeye çalışan vatandaşlar

-Sel suları arasında kurtarma çalışmasına giden acil sağlık ambulansı, yardım ekiplerinin araçları, jandarma ekiplerinin araçları

-Dere sularının köprülerin üzerini aşması

-Vatandaşlarla röp.

-Ekiplerin dere yataklarını iş makinaları ile açmaya çalışmaları

-Düzce İtfaiye Müdürü’nün sel sularında kalan vatandaşları uyarması

-Düzce İtfaiye Müdürü ve DAKE Başkanının sulardaki vatandaşları ellerinden tutarak suların içinden çekmesi

-Genel ve detay



( DÜZCE ) - Gölyaka ilçesinde 2 köy ve bir mahalle sular altında kaldı - Sel sularında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, 4 kişi hastaneye kaldırıldı DÜZCE



- Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılırken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Düzce’de ve Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakuplar ve Hamamüstü köyleri ile Cevizli mevkiinde bulunan evleri su bastı. Birçok vatandaş evlerinde mahsur kalırken, ekipler ve vatandaşlar evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalan 8 kişi Düzce ve Gölyaka itfaiye ekipleri ile Özel İdare ekiplerinin çalışması ile evlerinden çıkartılabildi. Evlerinde mahsur kalan 4 kişi de bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere götürüldü. Özel İdare ve DSİ’ye bağlı iş makinelerinin yoğun çalışması sonucu taşan dere yatakları açılarak sel sularının boşalması sağlanırken, Cevizli mevkiinde taşan derenin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Gölyaka Efteni Gölü ile Düzce şehir merkezini birbirine bağlayan yoldaki köprülerin selden tahrip olması nedeniyle ise Düzce’den Gölyaka'ya giden tali yolda ulaşım tamamen kesildi.

