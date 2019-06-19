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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce polisinden drone destekli uygulama

Düzce polisinden drone destekli uygulama

Denetimin havadan görüntüsü

Alkollü Sürücü Trafik Güvenliği Alışveriş Araç Kullanmak Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin uygulama yaparken görüntüsü
-Araçların görüntüsü, detay

( DÜZCE )-24 araç trafikten men edildi, 1 alkollü sürücü yakalandı DÜZCE

- Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler tarafından yapılan drone destekli Huzur uygulamasında 24 araç trafikten men edildi. Alkollü yakalanan 1 sürücünün ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu. Düzce’de huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile halkın yoğunlukta bulunduğu cadde sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarına yönelik olarak Asayiş, Trafik, Çevik, TEM, KOM ekiplerince ortak uygulama yapıldı. Drone destekli yapılan uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Yapılan uygulamada 388 şahıs Genel Bilgi Toplama “(GBT) yönünden sorgulanırken tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Trafik yönünden 329 araç kontrol edilirken 71 araç sürücüsüne 59 bin 22 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 12 Motosiklet, 11 Otomobil ve 1 Pat Pat aracı olmak üzere toplam 24 araç trafikten men edilirken alkollü olarak araç kullanmaktan 3. kez yakalanan şahsın ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu. Yetkililer halkın huzur ve güveni için uygulamaların süreceğini bildirdiler. (ALI-
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