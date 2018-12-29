Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce'nin yaylalarında yeşil ve beyazın ahengi

Düzce'nin yaylalarında yeşil ve beyazın ahengi

- Topuk yaylası havadan ve yerden detay görüntüler - Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin yaylalarında etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık manzara oluştu. Düzce 'nin yüksek kesimlerinde yaklaşık bir haftadır etkisini gösteren yağışın ardından kente 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı, 60 santimetreye ulaştı. Bölgeyi ziyaret eden gezginler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.Drone ile görüntülenen Topuk Yaylası, beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu.Öte yandan Samandere, Kardüz Yaylası ve Güzeldere Tabiat Parkı mevkilerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar Kalınlığı Şili Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı