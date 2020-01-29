Düzce güne sisle uyandı İzle

-Sis altındaki camiden görüntü

-Düzce Şehir merkezindeki ana arterlerden görüntü

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde ve D-100 karayolu Düzce kesiminde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik ekipleri ise sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyararak, hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundular.



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