Düzce emniyetinden sosyal medya tuzağına karşı uyarı İzle

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( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya yolu ile gençlerin kandırıldığını, ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda hassas olmaları gerektiğini söyledi.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri artan sosyal medya kullanımının lise ve daha alt yaş gruplarına kadar indiğine dikkat çekiyor. Sosyal medya ortamındaki art niyetli kişilerin kendilerine zengin, yakışıklı gibi göstererek insanları kandırmak adına ikinci bir kimliğe büründüğünü söyleyen Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlileri, “Sosyal medya hayatımızın her alanında var. Lise ve altındaki çağlarda olan bütün çocuklarda sosyal medya iyice yerleşmiş. Bilgisayarda, telefonda sosyal medya var. Bundan dolayı ailelere, öğretmenlere ve bizlere önemli görevler düşüyor. Ailelerin çocuklarını takip etmesi gerekiyor. Çocuklar ufak bir sıkıntı ile karşılaştıkları zaman öğretmenlerine, ailelerine ve biz polislere gelip bilgi vermelerini istiyoruz. Çünkü korkup bilgi vermemeleri durumunda işin boyutu değişip, cinsel istismara kadar gidebiliyor. Sahte hesaplarla kendilerini güzel gösterip, aslında öyle bir şey yok. Kendisini gizleyerek karşısındaki şahsı etkiliyor ve emellerine ulaşmaya çalışıyor, çocukları kandırmaya çalışıyor. Çocukların yüzde 80’ni kandırılıyor ve kötü niyetli insanların buluşma çağrısını karşılıksız bırakmıyorlar. Bu tip insanlar kendilerini zengin, yakışıklı gösterebiliyorlar, ikinci bir kimliğe bürünüyorlar” diye konuştu.

Sosyal medya aracılığı ile paylaşılan fotoğraflara dikkat Sosyal medyadan tanışıp paylaşılan fotoğrafların daha sonra istismar aracı olarak kullanıldığını söyleyen görevliler, “Özel hayatın gizliliğini ihlal bu genelde çocuklarda görünüyor. Çocuklar özellikle tanımadıkları insanlar bir umut bekliyorlar. Özellikle karne zamanları, evlenecekleri zamanlar, aile baskısının çok olduğu zamanlarda sosyal medyada bütün vaktini geçirdiği için oradan gelen ufak bir umuda kapılıp fotoğrafını gönderebiliyor. Fotoğrafını bir kere gönderdiğinde karşısındaki insan daha farklı fotoğraflar istemeye başlıyor. Cinsel içerikli fotoğraflarını isteyip daha sonra bu konu istismar konusuna kadar gidebiliyor. Bu yüzden çocuklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor ancak baskı uygulamamız lazım. Bu durumlarda çocuklarımızın ve ailelerin öğretmenlerine yada polise başvurmaları, işin daha değişik boyutlara gitmeden önüne geçmeleri gerekiyor. Rezil olurum, babam ne der? Bunlar duyurulursa ne olur? Gibi korkuları olmasın. Ufacık bir fotoğraftan bir şey olmaz ama bu işlem cinsel istismar konusuna kadar sürüklendiği zaman artık rezil olma kısmı da gerçekleşmiş olur” şeklinde konuştu.



