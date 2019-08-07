Düzce’deki yaralar sarılmaya devam ediyor - DÜZCE

- Esmanhanım köyü muhtarı Taşkın Ersoy'un açıklaması - Uğurlu köyü muhtarı Harun Bilgin'in konuşması - Ekiplerin çalışmalarından genel ve detay görüntüler Düzce 'de yaralar sarılmaya devam ediyor - Düzce 'de yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören bölgelerde ekiplerin hayatı iyileştirme çalışmaları devam ediyor - Esmahanım Köyü Muhtarı Taşkın Ersoy: - "Bu işler biraz sabır istiyor, sabretmek gerek. Yapılan işlerin kalıcı olabilmesi için sabrederek çalışırsak sorunların çözümü noktasında daha iyi şeyler olacak"DÜZCE (AA) – Düzce 'de yaşanan sel felaketinin ardından başlayan hayatın iyileştirilmesi çalışmaları devam ediyor.Bölgede 17 - 18 Temmuz tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede İl Özel İdaresi, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çevre belediyelerden gelen ekipler, iş makineleri, vidanjör, kamyon, arıtma makinesi ve diğer malzemelerle çalışmalarını sürdürüyor.Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ağırlık veren ekipler, bölgede su olmayan mahallelere su ulaştırmak ve yaraları sarmak için yoğun çaba sarf ediyor.Esmahanım Köyü Muhtarı Taşkın Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin yaraların sarılması için var gücü ile çalıştığını söyledi.
Hayatın iyileştirilmesi konusunda devlet - millet çalışması ile sürecin devam ettiğini aktaran Ersoy, şöyle konuştu:"Şuan ilk etapta 15'e yakın evimiz yıkıldı. Daha öncesinde de mağdur olan ailelere yardım yapıldı. Biz burada tüm köylü bir aileyiz. Evi yıkılacak insanlara eş - dost yardım ettik. Yerleşimle alakalı sıkıntılar var ama üstesinden geleceğiz."Gece - gündüz ayrımı yapmadan çalışan ekiplere teşekkür eden Ersoy, "Devletin tüm kurumları burada, çalışmalar devam ediyor. Herkes işini yapıyor. Çok dar bir alanda kaldık, çalışmalar sürüyor. Her geçen gün yaptıklarımızın üzerine biraz yeni şeyler koyuyoruz. Bu işler biraz sabır istiyor, sabretmek gerek. Yapılan işlerin kalıcı olabilmesi için sabrederek çalışırsak sorunların çözümü noktasında daha iyi şeyler olacak." diye konuştu. Uğurlu Köyü Muhtarı Harun Bilgin de, çalışmaların son hafta daha da yoğunlaştığını belirtti. Hayatı iyileştirme çalışmasının sürdüğünü aktaran Bilgin, "Devlet hep yanımızdaydı, devlet hepimizin, böyle afetlerde devlet vatandaşın yanında yer alıyor, almaya da devam edecektir. Yaşadığımız sorunların üstesinden devletimiz gelecektir, Devlet hepimizin devleti, bir dargınlığımız yok. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Bilgin, fındık işçilerini barındırdıklarını köye ait binaların da yıkıldığını ifade ederek yetkililerden bu konuda yardım istedi.
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