Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - DÜZCE

- Cenazenin morga alınması - Ölen çocuğun yakınlarının gözyaşları Düzce 'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendiDÜZCE (AA) - Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce 'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bataklık alanda ağaç dallarının altında cesedi bulunan çocuğun kimliği tespit edildi.Çocuk cesedinin 3 yaşındaki Kağan Töngel'e ait olduğu belirlendi.
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