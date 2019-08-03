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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce'deki selin izleri siliniyor - DÜZCE

Düzce'deki selin izleri siliniyor - DÜZCE

- Temizlik çalışmalarından görüntüler - Sağanağın ardından meydana gelen selle sahil şeridine taşınan ağaç parçaları ve çöpler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince temizleniyorDÜZCE (AA) - Düzce 'de yaşanan sel felaketinin ardından kirlenen sahil şeridi, ağaç parçaları ve çöplerden arındırılıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, Düzce ve Sakarya'da 60 kilometrelik sahil şeridini temizlemek üzere Akçakoca ilçesinde toplanan 50 kişilik temizlik ekibi ile 5 sanayi dalgıcı, çalışmalara başladı.
Ekipler, hem sahil hem de denizde bulunan ağaç parçaları, katı atıklar ve diğer plastik malzemeleri toplayarak bertaraf edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı tesislere gönderiyor.Bugün yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridini temizleyen ekipler, Kalkın, Edilli Ağzı, Değirmenağzı, Akevler ve Çayağzı - Akkaya plajlarını bayram tatiline yetiştirmek üzere yoğun bir şekilde çalışıyor.Bu arada çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal da yerinden takip etti.

Karya Bayram Tatili Sel Felaketi Felaket Şili 

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