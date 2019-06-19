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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce'deki sağanak

Düzce'deki sağanak

- Genel görüntüler - Sağanak nedeniyle kapanan, Gölyaka ilçesini il merkezine bağlayan kara yolu trafiğe açıldıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dere taşması sonucu kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.İlçede dün etkili olan sağanağın ardından bazı derelerin taşması sonucu Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda yaşanan su baskınlarına yönelik İl Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personeli 17 kişilik teknik ekip saha çalışması gerçekleştirdi.Görevliler, bölgedeki ev ve ahırları tek tek gezerek hasar ve düzeyleri hakkında çalışma yaptı. Hasar tespitine akşam saatlerinde ara veren ekipler, çalışmaları yarın tamamlayacak.Alt yapıda meydana gelen hasarın tespiti için ise İller Bankası ve Karayolları Bölge Müdürlüklerinden teknik personel talebinde bulunulduğu öğrenildi.Öte yandan ilçeyi il merkezine bağlayan ve su taşkını nedeniyle trafiğe kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.Bölgede dün yaşanan sel nedeniyle ilçeyi il merkezine bağlayan kara yolu trafiğe kapanmış, endişelenerek evlerinin üst katlarına çıkan vatandaşları itfaiye, AFAD ve ilde görev yapan arama kurtarma dernekleri güvenli bölgelere almıştı.

Güvenli Bölge Şili Su Taşkını 

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