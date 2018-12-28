Düzce'de yoğun sis Haberi

- Detay görüntü - Sis nedeniyle D - 655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda, görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştüDÜZCE (AA) - Düzce 'de etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksaklığa neden oldu.D - 655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampaları, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde, kar yağışının ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü.Bölgede ring halinde bulunan karayolları ekipleri çalışmasını sürdürürken, emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.