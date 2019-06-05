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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de yılan paniği

Düzce’de yılan paniği

İtfaiye ekiplerinin yılanı yakalarken görüntüsü

Uzunlu Akalan Irak 

-Yılanı götürürken görüntüsü
-detay

( DÜZCE ) - Yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı itfaiye ekipleri yakaladı DÜZCE

– Düzce’nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan sitede görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı. Edinilen bilgiye göre Koçyazı Mahallesi Metek TOKİ konutlarında bir otomobilin altında vatandaşlar, yılan olduğunu gördü. Yılanın evlere girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı.
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