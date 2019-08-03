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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

Düzce’de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi

fotokapan görüntüsü

( DÜZCE ) DÜZCE

Akalan Sayılar Ormanlı İlginç Görüntü Yabani Hayvanlar 


– Düzce’de yaban hayatı fotokapan ile izleniyor. Kurulan fotokapanlarla yaban hayvanlarının türleri görüntülendi. Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlara yakalanan yabani hayvanların hem cinsleri hem de sayıları belirleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanların görüntülenmesi için çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara ilginç görüntüler yansıyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bölgelere gidilerek fotokapanlardan alınan görüntülerde karaca, geyik, tilki ve vaşak yer alıyor.
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