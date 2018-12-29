Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de vatandaşa 3 ton bal kabağı dağıtıldı

Düzce’de vatandaşa 3 ton bal kabağı dağıtıldı

Kabağın görüntüsü,

Kabak Tatlısı Allah Festival Öğrenciler 

-Satantların görüntüsü,
-Kabak dağıtılması,
-Vali Zülkif Dağlı'nın konuşması,
-Belediye Başkanı Dursun Ay'ın konuşması,
-Mehter Gösterisi, detay.

( DÜZCE )-Vatandaşın ağzı tatlandı DÜZCE

- Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Kabağı Lezzet Şenliği’nde 3 ton bal kabağı vatandaşlara dağıtıldı. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile gerçekleşen “Düzce Kabağı Lezzet Şenliği” Düzce Belediyesi önünde başladı.
Bu yıl ilki düzenlenen etkinlik renkli görüntülerle başladı.
Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara bal kabağı tatlısı ikram edildi. Bal kabağından yapılan birbirinden ilginç figürler ise büyük ilgi çekti. Düzce Belediyesi Mehter Takımının gösterisi yaptığı şenlikte Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay tezgahın başına geçerek vatandaşlara bal kabağı tatlısı ikramında bulundular. Özel öğrencilerde tatlının üzerine tahin döktüler. Vali Zülkif Dağlı, “İlimizin bilinmeyen bir yönü var. Kabak üretiminde Türkiye’de ülkemizin üçüncü sırasındayız. Bu potansiyeli ortaya çıkartmak ve kaynaşmayı dayanışmayı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendik. Bu yıl birincisini başlatıyoruz. Kışa denk gelmesine rağmen ilgi çok güzel. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah Ekim ve Kasım aylarında festivalin ikincisini yapacağız. Kabak zaten ilimizde biliniyor fakat ülkemizde Düzce’nin böyle bir özelliği olduğu bilinmiyor. Bu nedenle tanıtımını yapıyoruz” diye konuştu.
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, en lezzetli kabağın Düzce’de yetiştiğini belirterek “Bugün burada çiftçilerimiz, kadınlarımız, bütün aşçılarımız Düzce’nin kabağından tatlı yaptı. Ve bütün Düzcelilere ikram ediyoruz. Düzce’nin kabağını Türkiye’ye tanıtmaya çalışıyoruz. En tatlı kabak Düzce’de herkesi Düzce’ye kabak tatlısı yemeye davet ediyoruz” dedi.
Başkan Ay, gün boyu vatandaşlara 3 ton kabak dağıtıldığını söyledi.

(AY)
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı