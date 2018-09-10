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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce’de uyum eğitimi başladı

Düzce’de uyum eğitimi başladı

Sınıftan görüntü,

Öğretmenler Öğretmen Allah Öğrenciler Birinci Sınıf 

-Öğrencilerin görüntüsü,
-Öğretmenin konuşması,
-Öğrencilerin konuşması, detay.

( DÜZCE )-Öğrenciler sınıflarda balonlarla karşılandı DÜZCE

- Düzce’de minik öğrenciler uyum eğitimi kapsamında okula bir hafta önce başladı.
Özellikle ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ve aileleri büyük heyecan yaşarken ilk günden öğrenciler öğretmenleri ile tanışarak uyum sağlamaya çalıştı. Çocuklarıyla beraber sıralarda oturan velilerin heyecanı gözlerinden okundu. Ana sınıfı, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okula bir hafta öncesinden başladı.
Düzce Namık Kemal İlkokulunda da minik öğrenciler sınıflarında balonlarla karşılandılar. Sınıf öğretmeni Leyla Karaduman “İnşallah güzel sağlıklı dolu dolu bir yıl geçiririz. Öğrencilerimize bir şeyler vermeye çalışırken belli kazanımlarını verirken hem de sahip olmaları gereken değerleri vermeyi amaçlıyoruz. Başarılı olabilmemiz için sizlerin de desteği bizim için önemli” dedi.
Öğrencilerde heyecanlı olduklarını söylediler. Öğrenciler ilk günü tanışma ve çeşitli oyunlar oynayarak geçirdiler.
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