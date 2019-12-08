Düzce'de tedirgin eden görüntü Haberi

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( DÜZCE - ÖZEL)-Akçakoca sahilinde şaşırtan görüntü DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahillerdeki kumların deniz tarafından çekilmesi sonucu vatandaşlar şaşkınlığa uğradı. Yaklaşık 3 metre boyunda aşağı inen sahil şeridi 'bu kumlara ne oldu' sorusunu akıllara getirdi. Geçen hafta sert geçen hava şartları ve yoğun yağışlar sonucunda deniz kabarmış ve dalgalar yaklaşık 3 metre boyuna çıkmıştı. Yağışların durmasının ardından sahile inen vatandaşlar şaşkınlık yaşadılar. Sahildeki kumsal yaklaşık 3 metre aşağıya indi. Umut Avcı isimli bir vatandaş,"Şu sahile bakın, bu kumlara ne oldu?" diye sordu. Sahildeki kumsalın 3 metre civarı aşağı seviyeye inmesi ilginç görüntülere neden olurken görenleri şaşkına çeviriyor.



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