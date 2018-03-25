Düzce'de şüpheli ölüm Video

- Olay yerinden görüntülerDÜZCE (AA) - Düzce 'de yol ortasında yattığı ileri sürülen ve üzerinden otomobil geçen Afganistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İbrahim Görmüş idaresindeki 34 UZ 5408 plakalı otomobil, sisin etkili olduğu D - 655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'un Hiciz rampaları mevkisinde, yol ortasında yattığı öne sürülen Baz Mohammad Tajık'a çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi.Sürücü, aracı durdurup polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerce aracın altından çıkarılan Tajık'ın öldüğü belirlendi.Ceset, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.Bölgede ayakkabısı ve ceketi bulunan Tajık'ın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.