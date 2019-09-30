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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Düzce'de şüpheli ölüm İzle

Düzce'de şüpheli ölüm İzle

- 12 yaşındaki çocuğun evinde ölü bulunması - Ekiplerin ve vatandaşların site içindeki evin çevresinde bekleyişiDÜZCE (AA) - Düzce 'de 12 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.Karahacımusa Mahallesi'ndeki bir sitenin ikinci katından silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, silah sesinin geldiği eve girdi.Sağlık ekipleri, evde başından vurulmuş halde bulunan 12 yaşındaki O.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.O.Ö'nün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Bild Hacımusa Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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