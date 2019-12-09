Düzce’de sis etkili oldu...Görüş mesafesi 10 metreye kadar üştü İzle

-Düzce şehir merkezinde yoğun siste araçların ilerlemesi

-D-100 Karayolunda sis nedeniyle kavşakta uzun araç kuyrukları oluşması

-D-100 Karayolunda sis görüntüsü

-D-100 Karayolunda karayolları ekiplerinden görüntü

-TEM Otoyolundan görüntü

-TEM Otoyolunda yavaş ilerleyen otomobillerden görüntü

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis şehir merkezi, D-100 Karayolu Düzce kesimi ve TEM Otoyolunda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden oldu. Düzce haftaya yoğun sisle başladı.

Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. D-100 Karayolu Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle karayolu üzerinde bulunan kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri de sis nedeniyle karayolunda önlemler aldı. TEM Otoyol Düzce kesiminde ise siste görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler, yavaş seyretmek zorunda kaldı. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle sürücülerin farlarını yakmalarını ve trafik işaret ve işaretçilerine uyarak seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundular.



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