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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Düzce'de silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

--Arşiv Görüntüler-
-olay yeri incelemeleri

( SAKARYA ) SAKARYA

- Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arkadaşları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi son yolcuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyaya Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda; 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Üniversitesi ve Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hakan Çalışkan, Düzce Gümüşova Yeşilyayla'da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Olayda hayatını kaybeden Erol Küt'ün cenaze namazı Hendek Akova Mahallesi Şehitlik Camii'nde ikindi namazına müteakip ve Bayram Ali Çolak'ın cenaze namazı ise Hendek Sivritepe Mahallesi'nde bulunan Türbe Köy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenazelerde gözyaşları sel oldu.
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