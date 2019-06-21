Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Düzce'de şiddetli yağış

Düzce'de şiddetli yağış

- D - 010 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çayağzı köyü mevkisinden detaylar - İlçe merkezinden detaylar - Şiddetli yağış nedeniyle Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çektiDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Çayağzı köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle yol üzerinde su birikintileri oluştu.Sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle Çayağzı ve Beyhanlı köylerinden bağlantı yoluna inen su nedeniyle kara yolunu kullanmak isteyen sürücüler zorluk çekti.Sürücüler, biriken sular nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar yol kenarına park etmek zorunda kaldı.Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini ifade ederek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Hanlı 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı