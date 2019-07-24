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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de selzedeler yeni yağış uyarısı nedeniyle tedirgin

Düzce’de selzedeler yeni yağış uyarısı nedeniyle tedirgin

- Köydeki çalışmalardan görüntü

Yağış Uyarısı Sel Felaketi Allah Felaket Helikopter 

-- Köy içinden detaylar
-- İmdat Kaplan ve Duran Kap ile röp
-- Detay

( DÜZCE - ÖZEL)- Düzceli selzedeler, “Sel uyarısı sonrası aynı şoku yaşamış durumdayız”- “Tabi ki korkuyoruz, arkasından gelecek yağmurun ne olduğunu bilmiyoruz” DÜZCE

- Düzce meydana ve büyük yıkıma neden olan selin etkili olduğu alanlarda yaşayan selzedeler, yeni yağış uyarısı tedirginlik yaşıyor. Korku içinde olduklarını belirten köylüler, evlerini terk edemediklerini söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce Düzce’de meydana gelen sel felaketinde üç ilçede büyük hasar meydana gelirken sel sularına kapılıp kaybolan 7 kişiden 5’inin cesedine ulaşıldı. Selin en fazla hasara neden olduğu alanlardan biri olan Esmahanım köyünde helikopterle kurtarılan selzedeler ise Meteorolojiden yapılan yoğun yağış uyarısı sonrasında tedirgin olduklarını söylediler. “Sel uyarısı sonrası aynı şoku yaşamış durumdayız” Selde köyün büyük hasar gördüğünü ve yeni yağış uyarısı nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyen İmdat Kaplan, “Esmahanım köyünden bu sel felaketi yaşayanlardan birisi de benim. Köyde vatandaşlar tereddüt altında yağmur yine başlamak üzere, herkes evlerine kaçtı. Endişe içinde çalışmalar devam ediyor. Akrabalarımızdan dün iki kişi daha bulundu defnedildi. Biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Köyün 3’te 2’si gitti şuan, yok oldu yani. Yağış uyarısından sonra aynı şoku yaşamış durumdayız. Endişe içindeyiz. Sel korkusu var şuan halen devam ediyor“ dedi.
Ahıra sığınarak selden kurtuldu Sel sırasında ahıra kaçarak kurtulduğunu anlatan Kaplan, “Bir gök gürültüsü şimşekle geldi. Yağışlar hızlandıkça hızlandı sabaha kadar devam etti. Şiddetini arttırdı. Ben evin balkon camından atlayıp bir ahıra sığındık, kendimi oraya sakladım. Bu sıkıntıları yaşadık. Helikopterler geldi. Bizi topladılar hep beraber halkı kurtardılar. Devletimize biz güveniyoruz. Bu yaraları saracak devletimiz bir şekilde. Mağdur olan vatandaşların zararları ı karşılayacaktır” diye konuştu.
“Korkuyoruz, arkasından gelecek yağmurun ne olduğunu bilmiyoruz” Yağış uyarısı nedeniyle tedirgin olduklarını ancak evlerini terk edemediklerini belirten Duran Kap, “Bizzat helikopterler AFAD’ın içinde olduğu ekipler kurtarılan insanlardanız. Durumumuz göründüğü gibi. Tabi ki korkuyoruz, arkasından gelecek yağmurun ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah hayırlısı ile geçer ama hepimiz köylü olarak ayaktayız burada. Hepimiz tedirginiz. Halen korkuyoruz, evimizi de terk edemiyoruz. Bekliyoruz, başka yapabileceğimiz bir şey yok şu anda” şeklinde konuştu.

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