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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Düzce’de selin vurduğu köylerde 74 afetzedeye sağlık hizmeti verildi

Düzce’de selin vurduğu köylerde 74 afetzedeye sağlık hizmeti verildi

-Vatandaşların tedavi edilmesinden görüntüler

( DÜZCE ) DÜZCE

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- Düzce’de yoğun yağış sonrasında yaşanan sel felaketinden etkilenen köylerde kurulan mobil sağlık aracı ile bugün 74 vatandaşa sağlık hizmeti verildi.
Düzce’de yaşanan sel felaketinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan afette zarar gören vatandaşların yaşadığı bölgelerde sağlık hizmeti veriliyor. 1 adet mobil sağlık aracı, 6 adet ambulans, 1 adet 4x4 ambulans ve 1 adet 4x4 UMKE aracı ve 26 sağlık personeliyle selin vurduğu köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde kurulan mobil sağlık aracında 74 vatandaşa sağlık hizmeti verildi.
Düzce Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin süreceği belirtilerek, “Sel sonrası olası sağlık problemleri için önlemek için Çevre Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri ekipleri sahada çalışmalarına devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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