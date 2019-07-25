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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Düzce’de selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor İzle

Düzce’de selde kaybolan 2 çocuk 8 gündür aranıyor İzle

KÖPEKLERLE ARAMA ÇALIŞMASI

Kurtarma Botu Jandarma Sel Felaketi Felaket Helikopter 

-KIRAN DERESİ VE MELEN ÇAYI SU ALTI ARAMALARI
-İŞ MAKİNELERİNİN ÇALIŞMASI

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor. Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulundu. Selde kaybolan çocuklardan Kağan Töngel ve Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları 8’inci gününde sabah saatlerinde başladı.
Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor. 250 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Belediyesine itfaiyesine bağlı su altı kurtarma ve Yalova Deniz Polisi ekipleri Kıran Deresi ile Melen Çayı’nın birleşme noktasında arama çalışması yürütüyor. Arama çalışmalarının yanı sıra, Esmahanım Köyü ve Uğurlu köyleri mevkilerinde selin getirdiği ağaçlar ve toprak iş makineleri tarafından temizleniyor.
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