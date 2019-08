Düzce’de sel bölgesinde yaralar sarılıyor Haberi

-Geçiş olmayan böglelerin ulaşıma açılması

-Dere içinden az akan suyun görüntüsü

-Hasar gören evlerden görüntü

-Dere yatağından görüntü

-İş makinesi görüntüsü

-Vatandaşlar ile yapılan röportaj

-Arşiv görüntü



( DÜZCE )-Bölgede elektrik sıkıntısı yaşanmazken bazı bölgelerde su sıkıntısı sürüyor-Bölgede yıkılan tüm köprüler onarılarak yollar ulaşıma açıldı-3 metreyi bulan dere yatağında su yok denecek kadar az akmaya başladı-Seli yaşayan Ayşe Şen “Geceleri uyku uyuyamıyorum, rüyalarıma giriyor” DÜZCE



- Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde 18 Temmuz’da yaşanan selin ve su başkanlarının yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgede elektriksiz köy kalmazken bazı bölgelerde su sıkıntısı sürüyor. Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde Düzce’ye bir yılda yağacak yağmur bir gecede yağarak bölgede sel ve su baskınları yaşanmış 7 kişinin sularda kaybolmasına, birçok evin yıkılmasına ve hasar görmesine neden olmuştu. Selin meydana geldiği ilk saatlerde bölgede kalanlar helikopterlerle tahliye edilmiş, kaybolan 7 kişinin aranmasına başlanmıştı. 7 Kişi arama ekiplerinin çalışmaları sonucunda 12. günün sonunda bulunarak son yolculuklarına uğurlanmıştı. 7 Kişinin bulunması ile birlikte ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bölgede ulaşılmayan bölge kalmazken, yıkılan köprüler onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede elektrik sıkıntısı yaşanmazken bazı noktalar su sıkıntı yaşanıyor. 3 Metreyi aşan sulun aktığı dere neredeyse kurudu 18 Temmuz’da 3 metreyi geçer derede şu anda su neredeyse akmaz durumda. Köy halkından Savaş Tokgöz dere yataklarında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Suyumuz zaten hep bu seviyede akıyordu. Ama Cumayeri’nden beri gelen bütün sular ve dere yataklarının birleşmesi sonrasında metrekareye 160 kilogram yağış düştü. Bunun akabinde çok kötü bir şekilde su geldi. Mesela görülen evlerin altına kadar su geldi. Burada 1,5 metreye kadar su gördük ve Uğurlu köyüne kadar devam etti. Yani bildiğiniz yıkımdı. Çalışmalar devam ediyor. Devlet çalışıyor. DSİ şu anda genişletme çalışmaları yapıyor. Fere yataklarında genişletme yapıyor. İlk günlerde AFAD ekipleri buradaydı. Hepsi buradaydı. 7 kaybımız vardı bunları buldular. Çalışmalar devam ediyor. Yardımlar gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

“Suya da bağlarlarsa her şey yoluna giriyor” “Ekiplerin bu kadar çabuk geleceğini beklemiyorduk” diyen Hüseyin Aşık konuşmasını şöyle sürdürdü; “Selin üzerinden bir kaç saat geçmeden helikopterler geldi. Biz bu kadar çabuk olacağını beklemiyorduk. Buraya bütün ekipmanları yığdılar. İyi oldu. AFAD ekipleri geldiler. Şu anda acil olan su ihtiyacımız var. Suyu da bağlasalar her şey yoluna giriyor yani. Elektrik var. Su için de çalışmalar yapılıyor ama bitmedi. Borular döşendi. Ana hatta bağlayıp kollektörlere verilecek. Borular gömülmeden yapıyorlar. Bayrama yetiştirmek için vereceklerdi ama şu anda nedir durum tam bilmiyorum. Ulaşım zaten ilk günler yoktu. Çok acil şeyler için AFAD arabaları gitti geldi. 3 gün sonra yollar açıldı. Şu anda ulaşım her tarafa sağlanıyor.” Selde evi büyük hasar gören Tenzile Küçük ise “Biz ne yapacağız belli değil. Ev oturulacak mı oturulmayacak mı belli değil. Ben bu evi nasıl yapacağım bilmiyorum” dedi.

“Çok büyük korku yaşadık, gece kabus görüyorum” Sel sularının 3 metreyi bulduğunu söyleyen Ayşe Şen, “Sel değil afet oldu. Sel normal bir su gelir gider. Ama öyle bir su değil bu. 3 metre boyunca su geldi. Çok büyük korku yaşadık. Gece kabus görüyorum. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Önce afet bölgesi ilan edildi. Sonra kaldırdılar. Yağmur yağdığında babamın köyüne gidiyorum. Bu alt katta gelinim, oğlum oturuyordu. Üstündeki kıyafetleri ile kaldılar. Şu küçük çocuk eve geldi dedi ki ‘Anne ayakkabılarımı ver’ yalın ayak. Kızım ayakkabıların gitti dedik. Her gün soruyor. ‘Babaanne yağmur yağdı mı babaanne su gelecek mi şu kadarcık çocuk içinde korku yaşıyor. Allah’a çok şükür yardımlar geliyor. Yardım gelmesi ile olmuyor. Burasının Afet bölgesi olmalı sadece köy. Ttepedekinin bir civcivi gitmedi bir biberi gitmedi köprüleri gitmedi. Benim hiç bir şeyim kalmadı. Suyumuz var. Bağladılar ama yeterli gelmiyor suyumuz. Tanker ile çektiriyoruz. Elektriğimiz var. İlk zamanlar yoktu ama şimdi şükür var” diye konuştu.

Ekiplerin dere içinde çalışmaları devam ediyor.