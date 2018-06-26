Düzce’de oylar yeniden sayılmaya başladı İzle

-Basın mensuplarının görüntüsü

-MHP Milletvekili Ümit Yılmaz ile röp

-AK Parti 3. sıra milletvekili adayı Numan Çabuk ile röp

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( DÜZCE -HD)-MHP Milletvekili adayı Ümit Yılmaz;-“İtiraz etmelerinin sonucu değiştireceğini zannetmiyorum”-AK Parti 3. Sıra milletvekili adayı Dr. Numan Çabuk;-“Geçersiz oy çok fazla olduğu için itiraz etmek istedik” DÜZCE



- Düzce’de AK Parti’nin itirazı sonucu yeniden sayılıyor. Dün gece ara verilen sayım işlemleri sabah saatlerinde tekrar başladı.

Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’den Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile MHP’den Ümit Yılmaz milletvekili seçildi. AK Parti İl Başkanlığı resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz oy kayıtlarına giren yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi ile Turgut Özal Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda kurulan Seçim Kurulunda oylar yeniden sayılmaya başlandı. Sabah 10.30 itibarı ile Merkez İlçe Seçim Kurulu, Düzce’de ki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi. Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin içinde ve etrafında polis ekipleri görevlendirildi. Okulun içine girişler yasaklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre MHP’den milletvekili seçilen Ümit Yılmaz, geçersiz oylara yapılan itiraz ile ilgili olarak “Arkadaşlar neye itiraz ettiler bilmiyorum. Seçim kurulunda ki arkadaşlar bu konuyu değerlendiriyor. Aklıselim galip gelecek diye düşünüyorum. Adalet yerini bulacaktır. Adalet zaten yerini buldu, tecelli edecektir. İtiraz etmelerinin sonucu değiştireceğini zannetmiyorum. Halkın teveccühüne müdahale etmek çok şık olmaz diye düşünüyorum. Ama itiraz da en demokratik haklarıdır. Sonuç değişmeyecektir. Hatta değişse bile bizim lehimize olacaktır” dedi.

AK Parti 3. Sıra milletvekili adayı Numan Çabuk ise; “Çok küçük bir fark var. O yüzden geçersiz oy çok fazla olduğu için itiraz etmek istedik. Geçersiz oy çok fazla var. İtiraz etmek istedik. 4 bin küsür geçersiz oy var. Yurt dışından gelen oylarda var. İtirazı bu yüzden yaptık. Bir hakkımız varsa biz sonuna kadar takip etmek zorundayız. Sayım devam ediyor. Aslında geçersiz oylara itiraz etmek için itiraz etmiştik ama daha sonra tamamına itiraz edildi. Bugün Merkez ilçe sayımı biter ancak diğer ilçeler ne olur bilemem” dedi.

Oy sayma işlemi devam ediyor.

