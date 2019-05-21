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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü Video

Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü Video

- - Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin hayatını kaybeden Yaşar Ahmet isimli vatandaDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Furkan Yaman (25) idaresindeki 81 FK 101 plakalı otomobil, D - 655 Düzce - Zonguldak Batık Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler sapağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Ahmet'e (67) çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı yaya 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.Yaşar Ahmet, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Furkan Yaman, polis ekiplerince göz altına alındı.

Polis Sağlık Ekibi Polis Ekipleri 

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