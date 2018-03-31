Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce'de otobüs yangını

Düzce'de otobüs yangını

- Yanan otobüsten detaylar - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması - Sürücü Uysal ile röportaj - Yolcuları tahliye edilen otobüs tamamen yandıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde bir yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Atakan Uysal idaresindeki 34 UJ 9141 plakalı Zonguldak - İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, D - 655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca Tepeköy mevkisine geldiğinde motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.İtfaiyeye haber verilirken, alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Yangın, Düzce ve Akçakoca itfaiye ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Büyük bölümü yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.Sürücü Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüsün arkasından duman çıktığını ve diğer araçların sürücülerinin korna çalarak kendisini uyardığını söyledi.

Göstergelerde hiçbir olumsuzluk görmediklerini dile getiren Uysal, "Yangını fark edince hemen yolcuları tahliye etmeye başladık. Allah'a şükür bir şey olmadı." dedi.
Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Muhabir Yolcu Otobüsü 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı