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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Düzce’de orta refüje çıkan tanker korkuttu

Düzce’de orta refüje çıkan tanker korkuttu

Tankerin orta refüjdeki görüntüsü

Uttu Direksiyon Trol 

-Elektrik direklerinin yerdeki görüntüsü
-Tankerde AFAD ekiplerinin inceleme görüntüsü
-Kimyevi Madde yazılı tankerin görüntüsü

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen kazada sülfürik asit yüklü tanker elektrik direklerini devirerek orta refüje çıktı. Sızıntı olma ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. D-100 Karayolu İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Necmettin Serdar idaresinde ki 10 AJL 54 plakalı Sülfürik asit yüklü tanker yağmur yağışı sonrasında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direklerini devirerek orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler Sülfürik asit yüklü tankerin sızıntı yapabileceğini düşünerek AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler tankerin çevresinde sızıntı kontrolü yaptı. Herhangi bir sızıntının olmaması rahatlatırken, ekipler her iki şeritte de trafiği tek şeritten verdi. Tankerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. (ALI-
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