Düzce'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

--Yaralı araç sürücüsünün ambulansa binerek tedavi edilmesi

--Sağlık ekiplerinin motosiklet sürücüsü Hüseyin Y.’ye kalp masajı yapması

--Motosiklet ile çarpışan hafif ticari araçtan görüntü

--Olay yerinde toplanan köylülerden görüntü

--Motosikletten görüntü

--Genel ve detay

--Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün fotoğrafı



( DÜZCE )- Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için uzun süre uğraştı- Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hüseyin Y.’nin 1 ay önce evlendiği ve yeni evli olduğu öğrenildi. DÜZCE



- Düzce’de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada Motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın altında kalarak can verirken, sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için uzun süre çabaladılar. Kaza; akşam saatlerinde Düzce’nin Aydınpınar Çınarlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydınpınar Çınarlı Köyü’nden şehir merkezine giden Hüseyin Y.’nin kullandığı plakasız motosiklet ile Mustafa K.’nın kullandığı 81 AT 618 plakalı hafif ticari araç, Aydınpınar Çınarlı Köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise hafif yaralandı. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar. Hafif ticarti aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptılar. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı bütün müdahalelere rağmen Motosiklet sürücüsü Hüseyin Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Hüseyin Y.’nin 1 ay önce evlendiği ve yeni evli olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

