Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Düzce’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Düzce’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

iş makinesinin görüntüsü,

İş Makinesi Kurtarma Ekibi 

-Kurtarma ekiplerinin görüntüsü,
-Çalışmanın görüntüsü, detay.

( DÜZCE ) Düzce’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı DÜZCE

– Düzce’nin Gölyaka ilçesinde kar kürümesi yapan iş makinesi içinde bulunan 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. İş makinesinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.Olay, Düzce’nin Gölyaka ilçesi Toptepe Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kar kürümesi yapan operatör Tahir Mali idarisindeki iş makinesinin içinde bulunan Ruhi Mutlu ve Mustafa Acar çalışmalar sırasında yolun karlı olması nedeniyle yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaralananlardan birinin telefonla arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Dereye yuvarlanan yaralılardan bir tanesi AFAD, DAKE ve UMKE ekiplerinin halatlarla aşağı inmesi sonucunda çıkartıldı. Diğer yaralı ve hayatını kaybeden kişinin ise bulunduğu yerden çıkartılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralıYolcu minibüsü tankere çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı